Украинская гимнастка слушала гимн России на ЧЕ в наушниках и закрыв глаза

Украинская гимнастка Краинская закрыла глаза и уши во время гимна России на ЧЕ

Украинка София Краинская надела наушники и закрыла руками глаза во время исполнения гимна России на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Видео опубликовано в Telegram-канале Федерации гимнастики России.

На записи видно, что как только зазвучал гимн России, украинка достала из карманов наушники, опустила голову и закрыла глаза руками.

По данным издания Tribuna, аналогичным образом поступила украинская гимнастка Варвара Чубарова на награждении по итогам упражнения с мячом.

В апреле министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал отказ сборной Украины по водному поло играть с России в матче за седьмое место на Кубке мира по водному поло на Мальте.

«Мы всегда везде участвуем, со всеми соревнуемся, всех уважаем, всегда пожмем руку. Потому что спорт — это честное соревнование, и всегда надо уважать соперников», — сказал Дегтярев.

Сборная Украины по водному поло получила техническое поражение со счетом 0:5 в матче за седьмое место второго дивизиона Кубка мира против команды России.

