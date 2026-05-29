Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Ветеран «Спартака» объяснил, почему в команде плохо приживаются дорогие легионеры

Экс-игрок Деменко: легионеров «Спартака» ломают финансы
Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Далеко не всем из дорогостоящих легионеров «Спартака» удается заиграть в команде и стать ее лидерами. Бывший игрок красно-белых Максим Деменко в интервью «Газете.Ru» порассуждал о причинах.

«В «Спартаке» это действительно болезненная история. Потому что футболисты изначально не понимают, куда приходят. Возможно, дорогие легионеры думают, что сейчас покажут свой класс на фоне середнячков, но так не бывает. Бьются все команды. Та же «Балтика», пришедшая из Первой лиги, демонстрировала результат за счет самоотдачи, физических кондиций. И они играют гораздо лучше, чем индивидуально сильный игрок, который не выкладывается на максимум. Вот в этом я вижу проблему», — сказал Деменко.

Он напомнил, что отдельные футболисты как в «Спартаке», так и в других командах, включая «Зенит», хорошо себя проявляли. И когда они сбавляли обороты, сразу было видно, какие возникали проблемы. По мнению ветерана, многих иностранцев сбивает с настроя финансовый вопрос.

«Коллектив любой команды, я думаю, очень тепло принимает иностранцев. Но они зачастую приходят за большие деньги и не отрабатывают их. То есть, финансовый аспект их ломает.

Игрок себя не проявляет, пресса пишет: «кого купили?», он начинает на этом зацикливаться, вроде бы включается в работу. Но в футболе так не бывает. Нужно проходить полноценные сборы и все доказывать на протяжении не одного сезона, а трех-четырех», — считает эксперт.

Ранее был назван фактор, который определит победителя в матче за Суперкубок России.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!