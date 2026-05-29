Ветеран «Спартака» объяснил, почему в команде плохо приживаются дорогие легионеры

Далеко не всем из дорогостоящих легионеров «Спартака» удается заиграть в команде и стать ее лидерами. Бывший игрок красно-белых Максим Деменко в интервью «Газете.Ru» порассуждал о причинах.

«В «Спартаке» это действительно болезненная история. Потому что футболисты изначально не понимают, куда приходят. Возможно, дорогие легионеры думают, что сейчас покажут свой класс на фоне середнячков, но так не бывает. Бьются все команды. Та же «Балтика», пришедшая из Первой лиги, демонстрировала результат за счет самоотдачи, физических кондиций. И они играют гораздо лучше, чем индивидуально сильный игрок, который не выкладывается на максимум. Вот в этом я вижу проблему», — сказал Деменко.

Он напомнил, что отдельные футболисты как в «Спартаке», так и в других командах, включая «Зенит», хорошо себя проявляли. И когда они сбавляли обороты, сразу было видно, какие возникали проблемы. По мнению ветерана, многих иностранцев сбивает с настроя финансовый вопрос.

«Коллектив любой команды, я думаю, очень тепло принимает иностранцев. Но они зачастую приходят за большие деньги и не отрабатывают их. То есть, финансовый аспект их ломает.

Игрок себя не проявляет, пресса пишет: «кого купили?», он начинает на этом зацикливаться, вроде бы включается в работу. Но в футболе так не бывает. Нужно проходить полноценные сборы и все доказывать на протяжении не одного сезона, а трех-четырех», — считает эксперт.

