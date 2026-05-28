От Карпина ждут ротации состава сборной на товарищеские матчи

Экс-глава «Локомотива» Наумов: в оставшихся матчах сборной будет большая ротация
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным будет варьировать состав команды в оставшихся товарищеских матчах на нынешнем сборе. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

«Будет большая ротация по сравнению с матчем против Египта. Хотя до следующей игры еще около недели — может быть, изменения будут небольшие, А уже в третьем матче, полагаю, состав будет новый.

Потом, те сборные даже не немного, а гораздо слабее. Мне кажется, там мы должны спокойно играть и легко выигрывать, тем более, у себя на поле. Во втором матче больших перестановок не жду, поскольку Карпин вызвал основных игроков. Возможно, стартовый состав будет близок к тому, что был против Египта – может, две-три позиции изменится», — полагает Наумов.

Матч между сборными России и Египта проходит сегодня в Каире, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. 6 июня в Волгограде подопечные Валерия Карпина примут сборную Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде — команду Тринидада и Тобаго.

Ранее против ФИФА начали расследование из-за продажи билетов на ЧМ-2026.

 
