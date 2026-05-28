Против ФИФА начали расследование из-за продажи билетов на ЧМ-2026

В отношении ФИФА начато расследование по делу о продаже билетов на ЧМ-2026

Власти США инициировали расследование в отношении Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о продаже билетов на матчи чемпионата мира 2026 года, передает The Athletic.

«ФИФА превратила покупку билета на чемпионат мира в сплошную неразбериху, создав фальшивый дефицит и невероятно высокие цены — и все это за счет потребителей и обычных жителей Нью-Джерси», — сказал генпрокурор Нью-Джерси Дженнифер Дэвенпорт.

Генпрокуроры запросили подробности о продаже билетов на восемь игр турнира, включая финал. В апреле 2026 года ФИФА ввела новую категорию билетов по повышенной стоимости — места в первых рядах нижнего яруса, которые ранее входили в первую категорию. Болельщики обвинили организацию в манипуляции: им якобы изначально распределяли менее привлекательные места, чтобы затем продать лучшие ряды дороже.

Чемпионат мира — 2026 состоится в период с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах сразу в трех странах — Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Стоимость билетов на игры варьируется от $100 (около 7,6 тыс. рублей) до $6370 (около 475,3 тыс. рублей).

Ранее Трампа удивила стоимость билетов на предстоящий ЧМ по футболу.