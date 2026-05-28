Как на чемпионате мира: Египет и Россия играют товарищеский матч. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Египет — Россия. ОНЛАЙН
В товарищеском матче в Каире сборная Египта принимает национальную сборную России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Перерыв

Плотная и упорная борьба на каждом участке поля. Матч мало походит на товарищеский. И моментов тоже минимум. Ждем, что будет во второй половине.

45+2'

Свисток на перерыв.

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму.

45'

Батраков подал в штрафную, но слишком низко — защита легко справилась.

45'

На левом фланге прошла закидушка на Кругового, он технично убирал на скорости под себя и был сбит. Точка для подачи.

43'

После высокой подачи мяч пролетел через всю штрафную и ушел в аут.

42'

Подача хозяев со штрафного привела к угловому.

41'

Первую в матче желтую карточку за срыв атаки получил Алексей Батраков.

38'

Быстрая атака прошла у Египта, но к проникающей передаче успел не Мармуш, а Агкацев.

35'

Тройная замена у Египта: вместо Трезеге, Эмама Ашура и Зизо вышли Хессем Хассан, Мостафа Зико и Ибрахим Адель.

32'

Дивеев снял воздух после подачи от Трезеге в штрафную.

31'

Мармуш на дриблинге входил в штрафную сборной России и упал, но фола не было.

28'

Сам Глушенков и пробил штрафной, но попал в стенку.

27'

Сфолили египтяне на Глушенкове рядом со своей штрафной. Опасная точка.

24'

Египет сейчас продолжает владеть мячом, но практически все время на своей половине из-за давления сборной России.

21'

Угловой заработала сборная России. В итоге Кисляк пробил с подбора издали — немного мимо.

20'

Опасно простреливал продравшийся в штрафную Круговой — никто не добежал до мяча, чтобы вогнать в сетку.

18'

Мармуш сместился с мячом слева к центру перед штрафной и пробил низом в дальний угол — рядом с дальней штангой.

16'

Египет продолжает давить позиционно. Заработали на фланге штрафной хозяева. Разыграли, но до удара не довели.

14'

Прошла быстрая атака у Египта, и Мармуш замыкал дальнюю штангу в подкате, но промахнулся мимо пустого угла.

12'

Египтяне пока побольше держат мяч. Но и сборная России с удовольствием атакует позиционно, когда получается?

10'

Обе команды стараются атаковать, но ни те, ни другие пока не могут добраться до чужих ворот.

7'

Глушенков выполнил подачу на дальнюю сторону вратарской, но египтяне и воздух выиграли, и подбор забрали.

6'

Хорошая атака сборной России не привела к удару, но удалось заработать угловой.

4'

Атака Египта получилась быстрой вследствие ошибки россиян на своей половине у центрального круга. В итоге Ашур после паса Трезеге пробил уже из штрафной, но неудачно.

2'

Интенсивно обе команды начали встречу без мяча — и те, и другие высоко прессингуют.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

20:55

Россия и Египет встречались на групповой стадии ЧМ-2018, прошедшего в России, и тогда команда под руководством Станислава Черчесова со счетом 3:1 переиграла Мохамеда Салаха и компанию и оформила выход в плей-офф. Салах сегодня, кстати, вне заявки, зато играет Омар Мармуш из «Манчестер Сити».

20:50

А вот стартовый состав сборной России от Валерия Карпина:

Агкацев, Вахания, Дивеев, Сильянов, Круговой, Батраков, Кисляк, Миранчук Ан., Глушенков, Сергеев, Обляков.

20:40

Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан:

Шобейр, Хани, Ибрахим, Абдель Монем, Карим, Лашин, Аттия, Ашур, Трезеге, Зизо, Мармуш.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В Каире в товарищеском матче национальная команда Египта принимает сборную России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

