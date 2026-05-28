Как на чемпионате мира: Египет и Россия играют товарищеский матч. LIVE

Плотная и упорная борьба на каждом участке поля. Матч мало походит на товарищеский. И моментов тоже минимум. Ждем, что будет во второй половине.
Свисток на перерыв.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Батраков подал в штрафную, но слишком низко — защита легко справилась.
На левом фланге прошла закидушка на Кругового, он технично убирал на скорости под себя и был сбит. Точка для подачи.
После высокой подачи мяч пролетел через всю штрафную и ушел в аут.
Подача хозяев со штрафного привела к угловому.
Первую в матче желтую карточку за срыв атаки получил Алексей Батраков.
Быстрая атака прошла у Египта, но к проникающей передаче успел не Мармуш, а Агкацев.
Тройная замена у Египта: вместо Трезеге, Эмама Ашура и Зизо вышли Хессем Хассан, Мостафа Зико и Ибрахим Адель.
Дивеев снял воздух после подачи от Трезеге в штрафную.
Мармуш на дриблинге входил в штрафную сборной России и упал, но фола не было.
Сам Глушенков и пробил штрафной, но попал в стенку.
Сфолили египтяне на Глушенкове рядом со своей штрафной. Опасная точка.
Египет сейчас продолжает владеть мячом, но практически все время на своей половине из-за давления сборной России.
Угловой заработала сборная России. В итоге Кисляк пробил с подбора издали — немного мимо.
Опасно простреливал продравшийся в штрафную Круговой — никто не добежал до мяча, чтобы вогнать в сетку.
Мармуш сместился с мячом слева к центру перед штрафной и пробил низом в дальний угол — рядом с дальней штангой.
Египет продолжает давить позиционно. Заработали на фланге штрафной хозяева. Разыграли, но до удара не довели.
Прошла быстрая атака у Египта, и Мармуш замыкал дальнюю штангу в подкате, но промахнулся мимо пустого угла.
Египтяне пока побольше держат мяч. Но и сборная России с удовольствием атакует позиционно, когда получается?
Обе команды стараются атаковать, но ни те, ни другие пока не могут добраться до чужих ворот.
Глушенков выполнил подачу на дальнюю сторону вратарской, но египтяне и воздух выиграли, и подбор забрали.
Хорошая атака сборной России не привела к удару, но удалось заработать угловой.
Атака Египта получилась быстрой вследствие ошибки россиян на своей половине у центрального круга. В итоге Ашур после паса Трезеге пробил уже из штрафной, но неудачно.
Интенсивно обе команды начали встречу без мяча — и те, и другие высоко прессингуют.
Поеееееехали! Матч начался.
Россия и Египет встречались на групповой стадии ЧМ-2018, прошедшего в России, и тогда команда под руководством Станислава Черчесова со счетом 3:1 переиграла Мохамеда Салаха и компанию и оформила выход в плей-офф. Салах сегодня, кстати, вне заявки, зато играет Омар Мармуш из «Манчестер Сити».
А вот стартовый состав сборной России от Валерия Карпина:
Агкацев, Вахания, Дивеев, Сильянов, Круговой, Батраков, Кисляк, Миранчук Ан., Глушенков, Сергеев, Обляков.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан:
Шобейр, Хани, Ибрахим, Абдель Монем, Карим, Лашин, Аттия, Ашур, Трезеге, Зизо, Мармуш.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В Каире в товарищеском матче национальная команда Египта принимает сборную России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.