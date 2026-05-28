«Не лучший тренер»: экс-игрок сборной России оценил Карседо по итогам весны

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отказался называть главного тренера «Спартака» Хуана Карседо лучшим специалистом по итогам весенней части сезона. Его слова передает Legalbet.

«Карседо — не лучший тренер весны. У «Спартака» была возможность взять бронзу, но я не понимаю, как они не смогли обыграть Махачкалу. Оставалась надежда на Кубок. Поэтому из-за победы в Кубке его нельзя называть лучшим в весенней части. Вот выиграй бронзу... Без Кубка был бы вообще провальный сезон. Поэтому лучшим я назову Семака. Одним из лучших точно», — сказал Булыкин.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

Ранее тренера «Спартака» назвали открытием сезона.