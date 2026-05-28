Валиеву и Трусову не включили в основной состав сборной России

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова не попали в основной состав сборной России на следующий сезон, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Так как спортсменки не соревновались в последние сезоны, они на данный момент не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав. При этом допустимо их включение в резерв», — сказал источник.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трусова и Валиева значились в списке основного состава сборной.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Ранее в ФФККР призвали не верить публикации состава сборной.