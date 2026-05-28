В ФФККР призвали не верить публикации состава сборной, куда попали Трусова и Валиева

ФФККР сделала заявление после появления в СМИ состава сборной России на сезон
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в своем Telegram-канале заявила, что состав женской сборной России, который был опубликован в СМИ, не соответствует действительности.

«Проект состава сборной команды РФ, распространяемый в социальных сетях, не соответствует действительности. ФФККР в очередной раз призывает представителей СМИ и болельщиков пользоваться только официально опубликованной информацией», — указано в сообщении.

В списке значились Александра Трусова и Камила Валиева.обе спортсменки возобновили карьеру после перерыва.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Ранее появилась информация, что академия Евгения Плющенко планирует пригласить французского хореографа.

 
