18-летнему игроку «МЮ» предрекли скорый дебют за сборную России

Экс-глава «Локомотива»: Ибрагимов может сыграть за сборную в ближайших матчах
Новичок сборной России 18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов наверняка дебютирует за национальную команду в одном из ближайших товарищеских матчей. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

«Мне кажется, в матче с Египтом он вряд ли дебютирует, а вот в следующих двух играх наверняка появится. Сегодня Карпин вряд ли рискнет — разве что на последних минутах, если уже все будет решено. А так, мне кажется, мы увидим его в следующих играх, это все-таки темная лошадка, молодой парень. Наверное, Карпин смотрел его видеозаписи, но вряд ли рискнет поставить его сегодня», — предположил Наумов.

Матч между сборными России и Египта состоится сегодня в Каире, встреча начнется в 21:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию. 6 июня в Волгограде подопечные Валерия Карпина примут сборную Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде — команду Тринидада и Тобаго.

Ибрагимов является уроженцем Дагестана. Футболист переехал в Великобританию вместе с семьей в возрасте 11 лет. Сначала он занимался футболом в академии «Шеффилда», а в 2017 году попал в систему «Манчестер Юнайтед». Сейчас он является капитаном юношеской команды «МЮ».

Ранее сборную Египта назвали одним из самых сильных соперников для России.

 
