Сборную Египта назвали одним из самых сильных соперников для России

Экс-глава «Локомотива» Наумов: сборная Египта — одна из самых сильных для нас
Сборная Египта является очень серьезным соперником для российской национальной команды. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

«Знаете, я думаю, что не только в этот сбор, но и вообще за последнее время это одна из самых сильных сборных, с которыми мы встречаемся. Один Салах чего стоит. Мне кажется, что Египет выставит боевой состав, потому что у них идет очень интенсивная подготвка к чемпионату мира, я читал о том, как они серьезно готовятся. Думаю, против сборной России обязательно будет играть основной состав, и для нас это серьезный вызов.

Полагаю, легко нам не будет, но тем не менее я верю в наших ребят. Перед каникулами, перед отпуском они приедут в хорошем настроении. Возможно, выиграют с разницей в один мяч или сыграют вничью. Сборная Египта не подарок, но мне кажется, что наши должны все-таки постараться порадовать зрителей перед уходом в отпуск и показать хорошую игру», — считает Наумов.

Матч между сборными России и Египта состоится сегодня в Каире, встреча начнется в 21:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию. 6 июня в Волгограде подопечные Валерия Карпина примут сборную Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде — команду Тринидада и Тобаго.

