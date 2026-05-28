Санкт-Петербург признан беговой столицей России в 2026 году

Санкт-Петербург стал официальной беговой столицей России по итогам прошедшего марафона «Забег.РФ».

Город получил этот титул в третий раз — ранее он побеждал в 2021 и 2025 годах. Второе место занял Магадан, третье — Москва.

«Санкт-Петербург в очередной раз доказал свое лидерство, вновь подтвердив статус официальной беговой столицы России! Символично, что именно в этот юбилейный «ЗаБег.РФ» город на Неве продемонстрировал пик своего спортивного единства. Эта победа — общая заслуга каждого, кто выложился максимум на дистанции», — сказала руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

Победитель определялся по сумме трех показателей: средней дистанции, преодоленной всеми участниками города, отношению числа бегунов к населению и средней скорости бега.

Всего в забеге 23 мая участвовали более 250 тысяч человек из всех регионов России и еще 38 стран (Китай, Бразилия, Египет, Сербия, ОАЭ, Чили, Индия, Италия и другие). Дистанции составляли 1, 5, 10 и 21,1 км.

Санкт-Петербург получит на хранение переходящий кубок, на котором выгравированы победители с 2017 года. Награждение пройдет на Петербургском международном экономическом форуме с участием министра спорта Михаила Дегтярева и Ксении Шойгу.

Ранее в Перми из-за атаки БПЛА задержали старт полумарафона.

 
