Старт полумарофона был задержан в Перми из-за атаки БПЛА

Старт полумарафона «Забег РФ» был задержан в Перми после введения режима беспилотной опасности из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Спортсмены должны были стартовать утром 23 мая — в 7:30 по московскому времени, однако за полчаса до первого старта его перенесли из-за введения режима беспилотной опасности. Атлеты были вынуждены ждать около часа на парковке одного из торговых центров. Спустя полтора часа спортсменов пригласили забрать стартовые пакеты и подготовиться к забегу. При этом часть спортсменов отказалась от забега, потому что из-за атаки они не поехали к месту начала полумарафона.

Старт полумарафона также был отменен в Иркутске. Однако там причиной для отмены послужил пожар в здании научно-исследовательского института Иргиредмет. Как сообщили изданию «ИрСити» организаторы мероприятия, забег отменяется по правилам техники безопасности. По словам организаторов, проводить мероприятие в условиях такого задымления не представляется возможным.

«Забег РФ» — первый российский полумарафон с синхронным стартом. С 2020 года проводится ежегодно во всех субъектах Российской Федерации. Участие принимают жители разных российских городов.

Ранее Федор Смолов высказался о драке в московском ресторане.