«Надо уметь прощать»: легенда «Спартака» о возвращении Дзюбы

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов оценил возможное возвращение нападающего Артема Дзюбы в состав красно-белых, отметив, что это было бы сложно. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Переход из «Спартака» в «Зенит» не прощается. Как и в обратном направлении. Мое мнение: надо уметь прощать. Все мы люди, все ошибаемся. Не могу сказать, что Дзюба ошибся — он много назабивал и выиграл за «Зенит». Я принимаю все. А как будет — пусть решают тренерский штаб и спортивный директор», — указал Титов.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

