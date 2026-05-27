«Не хватило чуть-чуть»: названа причина поражения «Краснодара» в РПЛ

Эксперт Созин заявил, что «Краснодару» немного не хватило до победы в РПЛ

Российский футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что «Краснодару» не хватило совсем немного для победы в Российской премьер-лиге сезона-2025/26. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Мне хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Их позиция, что у них достаточно маленькая скамейка и отлаженный коллектив. Не хватило чуть-чуть, ну очень немного не хватило. Может быть, три недели где-то», — указал он.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита». При этом «быки» в серии послематчевых пенальти проиграли московскому «Спартаку» в Суперфинале Кубка России.

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и от

Ранее «Спартак» выставил в музее сломанный трофей Кубка России.