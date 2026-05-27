«Спартак» может лишиться лидера

Футбольный клуб «Индепендьенте» начал переговоры с аргентинским полузащитником московского «Спартака» Эсекьелем Барко. Об этом сообщил журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети Х.

Зимой 2025 года была информация, что футболист хочет покинуть команду и вернуться в Аргентину по семейным обстоятельствам, однако позднее сам Барко это опроверг.

Футболист перешел в «Спартак» из клуба «Ривер Плейт» летом 2024 года за €14 млн, заключив рабочее соглашение на три года. Всего Барко сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет 22 гола.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля.

