Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Спартак» может лишиться лидера

«Индепендьенте» ведет переговоры с футболистом «Спартака» Барко
Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный клуб «Индепендьенте» начал переговоры с аргентинским полузащитником московского «Спартака» Эсекьелем Барко. Об этом сообщил журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети Х.

Зимой 2025 года была информация, что футболист хочет покинуть команду и вернуться в Аргентину по семейным обстоятельствам, однако позднее сам Барко это опроверг.

Футболист перешел в «Спартак» из клуба «Ривер Плейт» летом 2024 года за €14 млн, заключив рабочее соглашение на три года. Всего Барко сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет 22 гола.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля.

Ранее «Спартак» пригласили на завод, изготовивший Кубок России.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!