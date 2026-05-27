«Спартак» поставил в музее сломанный трофей Кубка России

Московский «Спартак» разместил в музее клуба трофей, полученный после победы в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром» и сломанный в результате празднования. Информация об этом опубликована в Telegram-канале команды.

«Уже легендарный разбитый Кубок России «Cпартака» пополнил музей «Лукойл Арены». Наши хранители истории проделали ювелирную работу и сохранили почти все части кубка! Эксклюзивный экспонат ждёт в гости всех красно-белых!» — указано в сообщении.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Кубок рассыпался в руках вингера «Спартака» Пабло Солари. Футболист, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля.

Ранее «Спартак» пригласили на завод, изготовивший Кубок России.

 
