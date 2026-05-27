«Думал, приехал колхозник»: тренера «Спартака» назвали открытием сезона

Футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» назвал главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо открытием сезона Российской премьер-лиги.

«Потому что у нас никогда не было тренера, который бы мог так часто и удачно делать перестановки, и игроки подчинялись этой истории. Мы все, ну и я, в частности, считал, что приехал колхозник с Кипра, и очень скептически относился», — подчеркнул он.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

Ранее «Спартак» пригласили на завод, изготовивший Кубок России.

 
