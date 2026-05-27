«Зенит» намерен подписать 37‑летнего вратаря

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к вратарю самарских «Крыльев Советов» Сергею Песьякову. Об этом сообщает Legalbet.

Песьякову 37 лет. По окончании текущего контракта с «Крыльями Советов» он покинет команду в статусе свободного агента.

По информации источника, главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассматривает футболиста в качестве опытного третьего голкипера. Песьяков должен поддерживать здоровый климат в раздевалке и помогать в работе с молодыми вратарями — Денисом Адамовым и Богданом Москвичевым.

В последних двух сезонах футболист выступал за «Крылья Советов». В сезоне РПЛ-2025/2026 он отыграл все 30 матчей, пропустил 49 мячей и шесть раз оставил ворота «сухими».

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России.

