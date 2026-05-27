Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Зенит» намерен подписать 37‑летнего вратаря

«Зенит» хочет подписать 37‑летнего вратаря Песьякова
Максим Богодвид/РИА Новости

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к вратарю самарских «Крыльев Советов» Сергею Песьякову. Об этом сообщает Legalbet.

Песьякову 37 лет. По окончании текущего контракта с «Крыльями Советов» он покинет команду в статусе свободного агента.

По информации источника, главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассматривает футболиста в качестве опытного третьего голкипера. Песьяков должен поддерживать здоровый климат в раздевалке и помогать в работе с молодыми вратарями — Денисом Адамовым и Богданом Москвичевым.

В последних двух сезонах футболист выступал за «Крылья Советов». В сезоне РПЛ-2025/2026 он отыграл все 30 матчей, пропустил 49 мячей и шесть раз оставил ворота «сухими».

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России.

Ранее в «Родине» исключили переход Артема Дзюбы в команду.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!