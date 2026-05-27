«Я это преодолел»: Винисиус о критике в его сторону

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о критике в его сторону в начале своего пути в клубе. Его слова приводит издание Cadena SER.

«Когда я перешел в «Реал», все говорили, что я не буду играть, что ни разу не забью. Я это преодолел — сейчас президент и болельщики обожают меня», — сказал Винисиус.

В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 53 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

На групповом этапе чемпионата мира бразильцы сыграют с Марокко, Гаити и Шотландии. Первый матч состоится в Нью-Джерси.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее появилась информация, что Винисиус пропустит последний матч «Реала» в сезоне.