Названа причина сенсационного поражения Медведева на «Ролан Гаррос»

Российский тренер Виктор Янчук объяснил усталостью поражение теннисиста Даниила Медведева от представителя Австралии Адама Уолта в первом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Почему так? Трудно сказать, но дело в восстановлении и подготовке. Пауза была небольшой, да даже практически ее не было. Поэтому, конечно, наверное, сказалась усталость, всё-таки пауза была маленькой между двумя турнирами», — указал он.

Встреча, которая продолжалась более трех часов, завершилась поражением Медведева со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев не захотел искать оправданий своему поражению «Ролан Гаррос».