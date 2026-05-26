Путь к Шлему: Медведев начинает выступление на «Ролан Гаррос»

Теннис. Открытый чемпионат Франции, 1 круг. Даниил Медведев (Россия) — Адам Уолтон (Австралия). ОНЛАЙН
Даниил Медведев начинает путь на «Ролан Гаррос» матчем с Адамом Уолтоном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

12:50

30:15. Еще ошибка.

12:49

15:15. Прием в аут.

12:49

0:15. Загонял Даня соперника и положил мяч кроссом в угол.

12:47

1:0. Достаточно спокойно забирает гейм Медведев.

12:46

40:15. Неточный бэкхенд по линии.

12:46

40:0. Третий эйс в матче в исполнении россиянина.

12:46

30:0. Неудачный прием.

12:45

15:0. Даня на подаче, выигрывает первый розыгрыш.

12:43

0:1. Принимает в аут Медведев и проигрывает первый сет.

12:42

40:30. Навылет подает Адам.

12:42

30:30. Не перебрасывает Уолтон трос.

12:41

30:15. Аут.

12:40

15:15. Сетка.

12:40

0:15. Уолтон не попадает в угол.

12:38

2:5. Медведев вышел к сетке, Уолтон спокойно сыграл обводящим.

12:38

30:40. Не достает мяч из угла Даниил.

12:37

30:30. Сетка.

12:36

30:15. Ошибается на приеме Адам.

12:36

15:15. Сетка у Уолтона.

12:35

0:15. Двойная ошибка.

12:35

2:4. Неточный кросс в исполнении россиянина, Уолтон упрочил преимущество.

12:34

Больше. Не попадает в корт россиянин.

12:34

40:40. Жестко принимает Даня, Адам ошибается.

12:33

Больше. Аут.

12:33

40:40. В противоход играет Уолтон.

12:32

30:40. Неудачно укорачивает австралийский теннисист.

12:32

30:30. Еще один аут.

12:31

30:15. За заднюю линию бьет Адам.

12:30

30:0. Медведев не справляется с приемом.

12:30

15:0. Берет Уолтон первую подачу.

12:28

2:3. Ошибка по длине, брейкует Уолтон.

12:27

30:40. В сетку бьет уже Адам.

12:27

15:40. Сетка.

12:27

15:30. В коридор играет Даниил.

12:26

15:15. Эйс.

12:26

0:15. В аут отправляет мяч Даниил.

12:25

2:2. И снова сетка. Неплох австралиец.

12:25

40:30. Медведев в сетку попадает.

12:24

30:30. Уверенный розыгрыш провел Адам.

12:23

15:30. В коридор срывает австралиец.

12:23

15:15. Пытается навязать борьбу Уолтон.

12:20

2:1. Эйс. Идеальный гейм.

12:20

40:0. И еще один.

12:20

30:0. Обратный кросс в угол кладет Медведев.

12:19

15:0. Прессингует Даня после приема Уолтона, играет в пустой угол.

12:18

1:1. В сетку попадает россиянин.

12:18

40:30. И еще один хороший прием, Уолтон следом ошибается.

12:17

40:15. Медведев шикарно принимает навылет.

12:17

40:0. Еще одна неберущаяся подача.

12:17

30:0. Даня ошибается по ширине.

12:16

15:0. Не удается Медведеву прием.

12:15

1:0. В трос попал мяч после удара Уолтона, что позволило Дане эффектно и эффективно укоротить.

12:14

Больше. В аут бьет австралиец.

12:13

40:40. Адам не справляется с приемом.

12:13

30:40. Отыгрывает мяч Даниил.

12:12

15:40. В аут отправляет мяч Медведев.

12:11

15:30. Классно сыграл у сетки Уолтон, Даня не смог его обвести, отправив мяч в коридор.

12:11

15:15. И тут же двойная у россиянина.

12:10

15:0. Уолтон ошибается по длине.

12:10

Поехали! Медведев на подаче.

12:05

Спортсмены вышли на грунт, начинается разминка.

11:55

Матч поставлен первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнется немногим позже 12:00 мск.

11:50

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча Даниила Медведева с австралийцем Адамом Уолтоном.

 
