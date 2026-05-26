Путь к Шлему: Медведев начинает выступление на «Ролан Гаррос»

30:15. Еще ошибка.
15:15. Прием в аут.
0:15. Загонял Даня соперника и положил мяч кроссом в угол.
1:0. Достаточно спокойно забирает гейм Медведев.
40:15. Неточный бэкхенд по линии.
40:0. Третий эйс в матче в исполнении россиянина.
30:0. Неудачный прием.
15:0. Даня на подаче, выигрывает первый розыгрыш.
0:1. Принимает в аут Медведев и проигрывает первый сет.
40:30. Навылет подает Адам.
30:30. Не перебрасывает Уолтон трос.
30:15. Аут.
15:15. Сетка.
0:15. Уолтон не попадает в угол.
2:5. Медведев вышел к сетке, Уолтон спокойно сыграл обводящим.
30:40. Не достает мяч из угла Даниил.
30:30. Сетка.
30:15. Ошибается на приеме Адам.
15:15. Сетка у Уолтона.
0:15. Двойная ошибка.
2:4. Неточный кросс в исполнении россиянина, Уолтон упрочил преимущество.
Больше. Не попадает в корт россиянин.
40:40. Жестко принимает Даня, Адам ошибается.
Больше. Аут.
40:40. В противоход играет Уолтон.
30:40. Неудачно укорачивает австралийский теннисист.
30:30. Еще один аут.
30:15. За заднюю линию бьет Адам.
30:0. Медведев не справляется с приемом.
15:0. Берет Уолтон первую подачу.
2:3. Ошибка по длине, брейкует Уолтон.
30:40. В сетку бьет уже Адам.
15:40. Сетка.
15:30. В коридор играет Даниил.
15:15. Эйс.
0:15. В аут отправляет мяч Даниил.
2:2. И снова сетка. Неплох австралиец.
40:30. Медведев в сетку попадает.
30:30. Уверенный розыгрыш провел Адам.
15:30. В коридор срывает австралиец.
15:15. Пытается навязать борьбу Уолтон.
2:1. Эйс. Идеальный гейм.
40:0. И еще один.
30:0. Обратный кросс в угол кладет Медведев.
15:0. Прессингует Даня после приема Уолтона, играет в пустой угол.
1:1. В сетку попадает россиянин.
40:30. И еще один хороший прием, Уолтон следом ошибается.
40:15. Медведев шикарно принимает навылет.
40:0. Еще одна неберущаяся подача.
30:0. Даня ошибается по ширине.
15:0. Не удается Медведеву прием.
1:0. В трос попал мяч после удара Уолтона, что позволило Дане эффектно и эффективно укоротить.
Больше. В аут бьет австралиец.
40:40. Адам не справляется с приемом.
30:40. Отыгрывает мяч Даниил.
15:40. В аут отправляет мяч Медведев.
15:30. Классно сыграл у сетки Уолтон, Даня не смог его обвести, отправив мяч в коридор.
15:15. И тут же двойная у россиянина.
15:0. Уолтон ошибается по длине.
Поехали! Медведев на подаче.
Спортсмены вышли на грунт, начинается разминка.
Матч поставлен первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнется немногим позже 12:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча Даниила Медведева с австралийцем Адамом Уолтоном.