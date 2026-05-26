«Спартак» пригласили на завод, изготовивший Кубок России

Глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов на своей странице во «ВКонтакте» пригласил московский «Спартак» посетить Гусевской хрустальный завод, где были изготовлены детали для Кубка России.

«Будем рады видеть делегацию красно-белых в столице стеклоделия России в юбилейный для нашего города год», — написал он.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок. По словам Соколова, в администрации города с особым трепетом отреагировали на то, что трофей пострадал.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля.

