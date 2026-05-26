«Спартаку» предрекли борьбу за золото в следующем сезоне РПЛ

Экс-советник Федуна Камоции заявил, что «Спартак» будет бороться за золото РПЛ

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что не ожидает перестройки в московском клубе при главном тренере Хуане Карседо. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается золота? Абсолютно. С учетом созданного фундамента и импульса от победы в Кубке борьба за титул должна быть стандартным ожиданием для клуба такого масштаба, как «Спартак», в следующем году», — указал он.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в конце июля.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, набрав 52 очка.

Ранее в «Спартаке» назвали условие, при котором команда будет бороться за победу в РПЛ.