Теннисист Медведев объяснил ругань с женой во время матча «Ролан Гаррос»

Теннисист Медведев высказался о разговорах с женой во время матча «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свои разговоры с женой Дарьей во время матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») с австралийцем Адамом Уолтом. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Про успокоение, Даша не говорит мне, как бить. Когда я так делаю, это значит, что я злюсь на себя, а у меня не все получалось, поэтому я много злился на себя. Когда я злюсь, я пытаюсь так снять стресс, а Даша моя главная поддержка, поэтому разговариваю с ней», — поделился он.

По ходу матча Дарья поддерживала теннисиста советами, однако тот в ответ сорвался на нее. Медведева ответила: «Мне уйти, или что?».

Встреча, которая продолжалась более трех часов, завершилась поражением Медведева со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев не захотел искать оправданий своему поражению «Ролан Гаррос».