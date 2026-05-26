«Не хочу искать оправданий»: теннисист Медведев о сенсационном вылете с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев после сенсационного поражения от австралийца Адама Уолта на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») признался, что не хочет себя оправдывать. Его слова приводит Sports.ru.

«Жара несильно повлияла, я чувствовал себя нормально. В пятом сете бегал нормально, у меня не было судорог или чего-то такого. Не хочу искать оправданий. Я знаю, что не всегда играю на «Ролан Гаррос» так хорошо, как могу — предполагаю, почему именно. Но я не хочу, чтобы это звучало сейчас как оправдание, так что оставлю это при себе», — отметил он.

Встреча, которая продолжалась более трех часов, завершилась поражением Медведева со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев выдвинул обвинение в адрес организаторов турниров Большого шлема.