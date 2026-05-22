Медведев выдвинул обвинение в адрес организаторов турниров Большого шлема

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что организаторы турниров Большого шлема не намерены вести диалог с теннисистами. Его слова передает Punto de Break.

«Мы просто хотим сесть и поговорить с организаторами турниров Большого шлема, потому что чувствуем, что они не очень-то намерены нас слушать. Мы пытаемся предпринять шаги, чтобы этот разговор состоялся. Положительным моментом является то, что, вероятно, это первый раз за много лет, когда игроки действительно едины в этом вопросе», — сказал Медведев.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

Ранее стало известно о намерении топ-теннисистов ограничить общение со СМИ из-за призовых.