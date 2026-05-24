«Вынуждены были это сделать»: экс-тренер сборной РФ о допуске российских гимнастов

Заслуженный тренер России Валентина Родионенко высказалась о снятии санкций Европейским гимнастическим союзом (European Gymnastics) с российских гимнастов. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Быстро среагировали, потому что начинается чемпионат Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Они вынуждены были это сделать, потому что уже есть решение World Gymnastics. Так что будем с флагом и гимном!» — сказала Родионенко.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Решение принял исполнительный комитет организации в египетском Шарм-эль-Шейхе. Ограничения сняты не только с российских спортсменов, но и с представителей Белоруссии.

Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Позднее, 28 ноября 2025 года, конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) принял решение допустить российских гимнастов к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года. В голосовании участвовали делегаты 48 из 50 стран, из которых 27 государств поддержали это решение.

