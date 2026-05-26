Волейболист Алексей Спиридонов назвал петербургский «Зенит» дутым чемпионом, передает РИА Новости.

«Посмотрим, как пройдет селекция у «Спартака» летом. Для меня, честно, пусть кто угодно станет чемпионом, лишь бы не «Зенит». Они дутые чемпионы, пробили 850 пенальти, из которых половина левые», — сказал Спиридонов.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее российский комментатор объяснил, почему «Зенит» не любят.