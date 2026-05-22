Российский комментатор объяснил, почему «Зенит» не любят

Комментатор Орлов объяснил, почему в России не любят «Зенит»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» объяснил, почему в России многие болельщики и соперники негативно относятся к петербургскому «Зениту».

«Так не любят «Зенит», что только приклеивают всякие ярлыки. И получают от этого удовольствие. Почему не любят «Зенит»? Потому что он на первом месте. Какая команда будет на первом месте, она получит то же самое. В этом не надо сомневаться», — заявил Орлов.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее в Швейцарии поздравили «Зенит» с победой в РПЛ.