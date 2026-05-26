«Спартак» пригласит тренера клуба АПЛ

лавный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что пригласит в Россию тренера английской «Астон Виллы» Унаи Эмери в Россию, передает Sport24.

«Пригласить Унаи Эмери в Россию, может, на матч «Спартака»? Это возможно, но не знаю, будет ли у Эмери время. А так я обязательно приглашу Эмери в Россию», — сказал Карседо.

«Спартак» 24 мая одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон РПЛ начнется в конце июля.

