Известный комментатор рассказал, заслужил ли «Спартак» победу в Кубке России

Комментатор Орлов: «Спартак» был лучше «Краснодара» в финале Кубка России

Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов заявил в эфире «Радио Зенит», что московский «Спартак» заслужил победу в финале Кубка России над «Краснодаром».

«Краснодар» даже «Спартаку» отдал финал Кубка России… Ну, не отдал, а проиграл всё же. «Спартак» старался, был получше», — сказал Орлов.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в конце июля.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, набрав 52 очка.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» получит новый Кубок России.