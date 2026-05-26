Олимпийская чемпионка: Овечкин сказал, что является плохим примером

Призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что встретила хоккеиста Александра Овечкина на футбольном матче, передает «Матч ТВ».

» Очень рада, что впервые в жизни встретилась с Овечкиным, которого очень уважаю как великого спортсмена. Я сказала, что беру пример с него в плане долгожительства в спорте. Овечкин в шутку ответил, что он — плохой пример», — сказала Ефиова.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

Ранее Овечкин предложил одноклубнику 6 тысяч за нарушение принципа.