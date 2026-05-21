Овечкин предложил одноклубнику 6 тысяч за нарушение принципа

Овечкин предлагал одноклубнику 6 тысяч долларов, чтобы тот нарушил диету
Geoff Burke/Reuters

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Лайк вспомнил, как российский форвард Александр Овечкин предложил ему крупную сумму за то, чтобы тот нарушил свои принципы по здоровому питанию. Об этом пишет RMNB.

Овечкин вместе с Никласом Бэкстремом и Майком Грином предложили канадцу 6 тысяч долларов за то, чтобы тот съел традиционное канадское блюдо — картошку фри с сыром и соусом. Однако Лайк никогда не употреблял вредную пищу, поскольку строго соблюдает принципы правильного питания.

«Говорю: «Я не буду это есть. Точно нет. Что с вами не так? Никогда этого не делал. Я даже и кусочка не попробовал», — рассказал Лайк.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли, что помогало Овечкину играть в последних сезонах НХЛ.

 
