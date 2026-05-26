Российский тренер: есть вопросы к производителям кубка России

Российский тренер Игорь Ледяхов раскритиковал трофей за победу в Кубке России, который развалился в руках игроков московского «Спартака» во время празднования, передает «Чемпионат».

«Сейчас жиденький кубок России — он хрустальный и очень слабенький. От любого соприкосновения кубок разваливается. Это вопросы к производителям», — сказал Ледяхов.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в конце июля.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» получит новый трофей за победу в Кубке России.