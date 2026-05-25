Московский «Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого, сообщает «Mash на спорте».

На изготовление нового трофея уйдет не менее трех недель. Стоимость кубка составит примерно 10 миллионов рублей. Изготовление трофея происходит по деталям. Сначала их разрабатывают на заводе имени Мальцова в Гусь-Хрустальном, а потом везут в Москву, где собирают воедино.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в конце июля.

