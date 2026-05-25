Названа опасность, с которой может столкнуться «Спартак»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что у московского «Спартака» чемпионский состав, передает «Советский спорт».

«У «Спартака» состав чемпионский. Вопрос в том, насколько Карседо сможет сплотить команду изнутри. Потому что очень много всё-таки легионеров, а это всегда опасно», — сказал Тарпищев.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в конце июля.

Ранее финал Кубка России вошел в топ-3 самых посещаемых финалов сезона в Европе.