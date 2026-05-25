Рублев пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге «Ролан Гаррос» одолел представителя Перу Игнасио Бусе.

Игра продолжалась 3 часа 38 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. В следующем круге Рублев сыграет с представителем Аргентины Камило Уго Карабельи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Турнир «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 24 мая по 7 июня 2026 года. Действующий победитель — испанец Карлос Алькарас, который снялся с соревнований из-за травмы.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

