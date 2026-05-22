Российский теннисист вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Германии Тома Генча в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата Франции.

Встреча на грунтовых кортах продолжалась 2 часа 52 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Эта победа позволила Сафиуллину завоевать путевку в основную сетку «Ролан Гаррос».

Сафиуллин сыграет в основной сетке турнира в четвертый раз в карьере. Лучшим его результатом является выход во второй круг.

Турнир «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 24 мая по 7 июня 2026 года. Действующий победитель — испанец Карлос Алькарас, который снялся с соревнований из-за травмы.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

