Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт
ТВЗ

Старт турнира: Рублев играет с канадцем в первом круге «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчиены. Первый круг. Бусе (Канада) — Рублев (Россия). ОНЛАЙН
Jaimi Joy/Reuters

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису встречаются канадец Игнасио Бусе и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
18:48

Рублев смог собраться и довольно уверенно забрать гейм на своей подаче — 4:3.

18:44

Очень тяжело пошел гейм на подаче Рублева. Дошло до брейк-пойнтов после 30:30 и ровно. И в итоге со второй попытки Бусе сделал еще один брейк — 4:2.

18:37

И свою подачу канадец забрал довольно уверенно, хоть и в борьбе — 3:2.

18:33

Гейм на подаче Рублева начался с 0:30 и 15:40. Первый брейк-пойнт россиянин отыграл, но на втором Бусе отыгрался — 2:2.

18:29

Бусе взял медицинский перерыв.

18:25

На подаче соперника россиянин сразу выиграл очко, затем еще одно. Бусе ошибся еще раз в розыгрыше после второй подачи — 0:40, тройной брейк-пойнт! Один отыграл подачей. Затем подачей же еще один. На третьем Рублев бил с хафкорта, но угодил в сетку — 40:40. Правда, Рублев тут же взял два очка подряд и повел с брейком — 1:2.

18:20

После такого начала сета канадец всерьез зарубился на подаче Андрея, повел 15:30 и был близок к двойному брейк-пойнту, но Рублев обвел его из обороны. В следующем розыгрыше Бусе пробил в коридор, но затем здорово укоротил — 40:40. Небольшой аут с бэкхенда от Андрея в следующем розыгрыше привел к первому брейк-пойнту канадца. Закрыл его россиянин серв энд волеем. Обменялись выигранными продолжительными розыгрышами, затем Рублев отменно подал, после чего домучил-таки гейм в свою пользу — 1:1.

18:11

В обоюдоострой игре соперники пришли к счету 30:30, а затем Рублев остро принял, повел розыгрыш и заставил оппонента пробить в сетку — 30:40, брейк-пойнт. Канадец не подал первым мячом, но острый прием Андрея ушел в коридор — 40:40. Бусе взял очко с подачи, затем не подал первым мячом, и возникла пауза, так как плохо стало болдевочке. В затяжном розыгрыше после паузы россиянин сорвал бэкхенд — 1:0.

18:06

Бусе вышел на первую во втором сете подачу.

18:02

Уверенное начало гейма от Рублева обеспечило ему брейк, который и стал решающим в партии — 0-1.

18:01

Рублев проиграл первый розыгрыш на своей подаче, побегал во втором, но дождался ошибки соперника. В следующем розыгрыше канадец пробил в сетку, но потом заставил ошибиться Андрея — 30:30. Более того, далее Бусе в атаке мог заработать брейк-пойнт, но не попал. И с первого же сетбола Андрей в розыгрыше забрал партию — 3:6.

17:57

В следующем розыгрыше Бусе эффектно и эффективно укоротил, Андрей догнал, но канадец закрыл сетку. Бегал россиянин и после этого, но уже более удачно — снова ровно. Но дальше Бусе взял два очка подачами — 3:5. Рублев выйдет подавать на сет.

17:55

Обменялись выигранными розыгрышами на старте подачи Игнасио, но затем он отподавал до 40:15. Рублев остро принял вторую подачу и сократил отставание. И в следующем розыгрыше россиянин восстановил равновесие, обозначив намерение закончить сет на чужой подаче. Канадец не подал первым мячом, но в розыгрыше со второго забил форхенд на вылет. Правда, затем последовал прием на вылет — ровно.

17:49

Пришлось Рублеву преодолевать сопротивление соперника в розыгрышах, один он даже проиграл, но гейм на своей подаче все равно забрал уверенно — 2:5.

17:45

Геймом под «ноль» на своей подаче ответил канадец — 2:4.

17:42

Уверенно под «ноль» забрал гейм Рублев — 1:4.

17:39

Рублев выиграл два первых розыгрыша на подаче Бусе, однако затем Игнасио собрался и забрал первые четыре очка подряд, взяв первый свой в матче гейм — 1:3.

17:35

Уверенно Рублев разобрался в гейме на своей подаче, отдав лишь одно очко — 0:3.

17:32

Андрей сразу же зацепился, Бусе отыгрался, но затем два подряд очка россиянина обеспечили ему первые брейк-пойнты — 15:40. И, выманив, оппонента вперед укороченным, Андрей забрал гейм — 0:2! Сразу с брейком повел россиянин.

17:28

Сразу же навязал борьбу канадец, но при счете 30:30 Андрей выиграл непростой розыгрыш, а затем забрал решающее очко подачей — 0:1.

17:24

Андрей Рублев выходит на подачу.

17:20

Теннисисты на корте, идет разминка.

17:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого круга «Ролан Гаррос» россиянин Андрей Рублев играет против канадца Игнасио Бусе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!