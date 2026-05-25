Старт турнира: Рублев играет с канадцем в первом круге «Ролан Гаррос». LIVE

Рублев смог собраться и довольно уверенно забрать гейм на своей подаче — 4:3.
Очень тяжело пошел гейм на подаче Рублева. Дошло до брейк-пойнтов после 30:30 и ровно. И в итоге со второй попытки Бусе сделал еще один брейк — 4:2.
И свою подачу канадец забрал довольно уверенно, хоть и в борьбе — 3:2.
Гейм на подаче Рублева начался с 0:30 и 15:40. Первый брейк-пойнт россиянин отыграл, но на втором Бусе отыгрался — 2:2.
Бусе взял медицинский перерыв.
На подаче соперника россиянин сразу выиграл очко, затем еще одно. Бусе ошибся еще раз в розыгрыше после второй подачи — 0:40, тройной брейк-пойнт! Один отыграл подачей. Затем подачей же еще один. На третьем Рублев бил с хафкорта, но угодил в сетку — 40:40. Правда, Рублев тут же взял два очка подряд и повел с брейком — 1:2.
После такого начала сета канадец всерьез зарубился на подаче Андрея, повел 15:30 и был близок к двойному брейк-пойнту, но Рублев обвел его из обороны. В следующем розыгрыше Бусе пробил в коридор, но затем здорово укоротил — 40:40. Небольшой аут с бэкхенда от Андрея в следующем розыгрыше привел к первому брейк-пойнту канадца. Закрыл его россиянин серв энд волеем. Обменялись выигранными продолжительными розыгрышами, затем Рублев отменно подал, после чего домучил-таки гейм в свою пользу — 1:1.
В обоюдоострой игре соперники пришли к счету 30:30, а затем Рублев остро принял, повел розыгрыш и заставил оппонента пробить в сетку — 30:40, брейк-пойнт. Канадец не подал первым мячом, но острый прием Андрея ушел в коридор — 40:40. Бусе взял очко с подачи, затем не подал первым мячом, и возникла пауза, так как плохо стало болдевочке. В затяжном розыгрыше после паузы россиянин сорвал бэкхенд — 1:0.
Бусе вышел на первую во втором сете подачу.
Уверенное начало гейма от Рублева обеспечило ему брейк, который и стал решающим в партии — 0-1.
Рублев проиграл первый розыгрыш на своей подаче, побегал во втором, но дождался ошибки соперника. В следующем розыгрыше канадец пробил в сетку, но потом заставил ошибиться Андрея — 30:30. Более того, далее Бусе в атаке мог заработать брейк-пойнт, но не попал. И с первого же сетбола Андрей в розыгрыше забрал партию — 3:6.
В следующем розыгрыше Бусе эффектно и эффективно укоротил, Андрей догнал, но канадец закрыл сетку. Бегал россиянин и после этого, но уже более удачно — снова ровно. Но дальше Бусе взял два очка подачами — 3:5. Рублев выйдет подавать на сет.
Обменялись выигранными розыгрышами на старте подачи Игнасио, но затем он отподавал до 40:15. Рублев остро принял вторую подачу и сократил отставание. И в следующем розыгрыше россиянин восстановил равновесие, обозначив намерение закончить сет на чужой подаче. Канадец не подал первым мячом, но в розыгрыше со второго забил форхенд на вылет. Правда, затем последовал прием на вылет — ровно.
Пришлось Рублеву преодолевать сопротивление соперника в розыгрышах, один он даже проиграл, но гейм на своей подаче все равно забрал уверенно — 2:5.
Геймом под «ноль» на своей подаче ответил канадец — 2:4.
Уверенно под «ноль» забрал гейм Рублев — 1:4.
Рублев выиграл два первых розыгрыша на подаче Бусе, однако затем Игнасио собрался и забрал первые четыре очка подряд, взяв первый свой в матче гейм — 1:3.
Уверенно Рублев разобрался в гейме на своей подаче, отдав лишь одно очко — 0:3.
Андрей сразу же зацепился, Бусе отыгрался, но затем два подряд очка россиянина обеспечили ему первые брейк-пойнты — 15:40. И, выманив, оппонента вперед укороченным, Андрей забрал гейм — 0:2! Сразу с брейком повел россиянин.
Сразу же навязал борьбу канадец, но при счете 30:30 Андрей выиграл непростой розыгрыш, а затем забрал решающее очко подачей — 0:1.
Андрей Рублев выходит на подачу.
Теннисисты на корте, идет разминка.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого круга «Ролан Гаррос» россиянин Андрей Рублев играет против канадца Игнасио Бусе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.