Финал Кубка России вошел в топ-3 самых посещаемых финалов сезона в Европе

Матч Суперфинала Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» вошел в топ-3 самых посещаемых финалов сезона в Европе, сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС).

Финальную игру Кубка России посетили 72978 болельщиков. Больше зрителей в нынешнем сезоне собралось лишь на решающих матчах кубков Англии и Германии: на играх «Челси» – «Манчестер Сити» (83 337) и «Бавария» – «Штутгарт» (74 064).

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в конце июля.

