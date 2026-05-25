Иностранный футболист «Спартака» нецензурно обозвал партнера по команде

Футболист московского «Спартака» Манфред Угальде по-русски обозвал своего партнера по команде Руслана Литвинова после победы красно-белых в Кубке России, передает «Mash на спорте».

В ответ Литвинов с улыбкой оттолкнул Угальде. Футболисты вместе продолжили праздновать завоевание трофея.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в конце июля.

