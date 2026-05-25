Российская гимнастка: Винер вызывает у меня тремор

Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призёр Олимпиады по художественной гимнастике Яна Кудрявцева призналась на канале «Элемент Батыршиной», что очень сильно боялась Ирину Винер.

«Я ее боялась очень. Но никогда этого не показывала. Только она в зал заходит — я очень переживала, очень волновалась. Но всегда говорила ровным голосом, старалась не писклявить перед ней. Она у меня вызывает тремор», — сказала Кудрявцева.

В октябре 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее Винер рассказала о своем отношении к Этери Тутберидзе.

 
