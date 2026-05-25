Гендиректор «Акрона» рассказал о том, почему клуб решил расстаться с Дзюбой

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев заявил, что клуб и Артем Дзюба пришли к пониманию того, что дать друг другу больше стороны ничего не могут, передает Sport24.

«Артем Дзюба и клуб пришли к общему пониманию, что дать друг другу что-то большее мы не можем. Он проделал огромную работу: помог нам с развитием молодых футболистов, достиг результатов на поле», — сказал Клюшев.

Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» предположил, что Дзюба ушел из «Акрона» на эмоциях.