Экс-футболист «Спартака» предположил, что Дзюба ушел из «Акрона» на эмоциях

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» предположил, что форвард Артем Дзюба ушел из тольяттинского «Акрона» на эмоциях.

«Ожидаемой ли была новость об уходе Дзюбы из «Акрона»? Я не знаю, возможно, это было на эмоциях. Сейчас Артем будет выбирать новый клуб. Думаю у него есть предложения. Возможно, московская «Родина» в нем заинтересована», — сказал Деменко.

Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее Дзюба попрощался с «Акроном».