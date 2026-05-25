«Внутри у Боселли творится что-то невообразимое»: ветеран «Краснодара» вступился за игрока

Экс-игрок Деменко связал неудачи футболиста «Краснодара» Боселли с невезением
Виталий Тимкив/РИА Новости

Игрока «Краснодара» Хуана Боселли не стоит обвинять в том, что команда упустила чемпионство и не смогла выиграть Кубок России. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил бывший игрок черно-зеленых и «Спартака» Максим Деменко.

«Я бы не сказал, что дело в классе, все-таки на протяжении всего чемпионата и Кубка команда все равно показывала хороший футбол. Другое дело, что не повезло: Боселли мог стать героем, а оказался антигероем. Конечно, на него сейчас большое давление оказывается, но для того команда и нужна, чтобы поддержать партнера в трудную минуту. Да, он не исполнил в игре с «Динамо» выход один на один, который мог бы принести «Краснодару» победу. Да, не забил пенальти.

Эти психологические удары очень легко со стороны обсуждать, а у него внутри творится что-то невообразимое. Но я считаю, что против «Краснодара» было стечение обстоятельств. Если бы в концовке чемпионата они играли не с «Динамо», а с другой командой, все могло бы быть совсем иначе. Но, видимо, так было решено свыше», — констатировал Деменко.

«Краснодар» в Суперфинале Кубка России играл со «Спартаком». Основное время завершилось вничью — 1:1. А в серии пенальти Боселли и Кевин Ленини не реализовали свои удары, в результате команда потерпела поражение. Москвичи выиграли Кубок в пятый раз в российской истории и в рекордный 15-й — с учетом турниров в СССР и СНГ.

Ранее Деменко объяснил, в чем Карседо был прав в финале Кубка.

 
