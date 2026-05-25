Назван виновный в упущенных «Краснодаром» титулов

Бывший футболист Игорь Ледяхов заявил, что игрок «Краснодара» Хуан Боселли лишил клуб победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, передает «Чемпионат».

«Многие матчи пропустили ведущие игроки из-за травм. В игре с «Динамо» они упустили чемпионство. Боселли лишил команду и одного, и второго трофея, промазав с пенальти», — сказал Ледяхов.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее Александр Мостовой заявил, что Мурад Мусаев должен уйти с поста тренера «Краснодара».