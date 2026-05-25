Мостовой призвал Мусаева уйти из «Краснодара»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев должен уйти из команды, передает «Чемпионат».

«Хватит ли у него сейчас сил и совести сказать: «Извините, ребят, я должен покинуть клуб»? Рассказывают, что Мусаев какой-то лучший тренер, а в итоге команда проигрывает два трофея за неделю. Они проиграли в пух и прах чемпионат и Кубок», — сказал Мостовой.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее лидер «Спартака» сыграл на уколах финал Кубка России.