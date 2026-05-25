Лукашенко рассказал, как Татарстан «расстроил» Белоруссию

Лукашенко с юмором упрекнул Минниханова за победу «Ак Барса» над «Динамо»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с долей юмора напомнил главе Татарстана Рустаму Минниханову о победе казанского «Ак Барса» над минским «Динамо» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Об этом сообщает БелТА.

«Взяли у минского «Динамо» выиграли. Аж 4:0. Расстроили всю Беларусь», — сказал Лукашенко.

Минниханов в ответ пошутил, сказав, что это вышло «нечаянно». Белорусский лидер добавил, что поражение стало для белорусской команды хорошим уроком. Глава Татарстана в свою очередь напомнил, что «Ак Барс» в итоге не смог завоевать Кубок Гагарина.

Лукашенко отметил, что казанцы играли в финале достойно и были в шаге от победы, но в хоккее решают секунды.

До этого Лукашенко на встрече с Миннихановым заявил, что Белоруссия очень похожа на Татарстан по уровню чистоты и дисциплины. Белорусский лидер также отметил, что российский регион уверенно сохраняет свои позиции в условиях нестабильности в мире.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в украинском конфликте.