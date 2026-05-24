«Спартак» сыграет с «Зенитом» в Суперкубке России

«Спартак» и «Зенит» сыграют в матче за Суперкубок России

Московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу по итогам сезона-2025/2026.

Это стало возможным после того, как «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Пабло Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России.

Ранее финал Кубка России по футболу начался с минуты молчания.