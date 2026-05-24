Футболист «Спартака» рассказал, сделает ли он татуировку в честь трофея

Игрок «Спартака» Дмитриев: делать татуировку в честь трофея я не готов

Игрок московского «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что не готов делать татуировку в честь выигранного с красно-белыми трофея, передает Legalbet.

«Когда возьмем какой-нибудь трофей, буду просто очень сильно радоваться. Бить тату, красить голову в красно-белый не готов», — сказал Дмитриев.

Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

